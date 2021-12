Bollettino Covid oggi, mercoledì 22 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a mercoledì 22 dicembre 2021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al Covid-19. Ecco dunque i dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino. oggi si registrano 36.293 nuovi contagi, 146 morti, 17.595 guariti, 245.075 tamponi molecolari, 1.010 ricoverati in terapia intensiva, 8.544 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, 18.585 sono gli attualmente positivi in più per un totale di 402.729. IL Bollettino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a222021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 36.293 nuovi, 146, 17.595, 245.075 tamponi molecolari, 1.010 ricoverati in terapia intensiva, 8.544 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, 18.585 sono gli attualmente positivi in più per un totale di 402.729. IL...

