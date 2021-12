Bollettino Covid oggi 22 dicembre: 36.293 nuovi casi e 146 morti, tasso di positività a 4,6%. In Lombardia 10.569 contagi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid, il Bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre 2021. Sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021), ildimercoledì 222021. Sono 36.293 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 22 dicembre: 36.293 nuovi casi, 146 morti - Adnkronos : Covid in #Svizzera, il bollettino di oggi. #notizia - HolySeePress : Documento del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale - Covid-19 Vatican Commission: “Bambini e Co… - infoitinterno : Covid oggi Italia: dati in aumento. Bollettino con i contagi del 22 dicembre - lulu82824 : RT @SkyTG24: Covid #Piemonte, il bollettino: 3.290 casi su 65.129 tamponi -