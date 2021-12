Bollette luce e gas, quanto ci costeranno nel 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bollette di luce e gas e rincari, secondo le simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre del 2022 il costo della materia energia aumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell’ultimo trimestre 2021, tra luce e gas l’aggravio sulle Bollette dei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al Q4 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. “Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare gli aumenti – affermano gli esperti del comparatore – sia molto difficile formulare previsioni troppo precise, basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane dovranno affrontare per pagare il conto di gas ed energia elettrica”. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)die gas e rincari, secondo le simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre delil costo della materia energia aumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell’ultimo trimestre 2021, trae gas l’aggravio sulledei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al Q4 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. “Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare gli aumenti – affermano gli esperti del comparatore – sia molto difficile formulare previsioni troppo precise, basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane dovranno affrontare per pagare il conto di gas ed energia elettrica”. La ...

