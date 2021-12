Blanca, finale con il botto: 5,8 milioni di telespettatori per l'ultima puntata. Al lavoro per la seconda stagione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Record di ascolti per l'ultima puntata di Blanca, il crime drama di Rai 1 liberamente tratto dai romanzi di Patrizia Rinaldi. L'episodio conclusivo, intitolato Tornando a casa, è stato seguito da 5.836.000 telespettatori pari ad uno share del 27,94%. Per la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, si tratta dell'apoteosi, dopo gli ascolti delle precedenti cinque serate, mai al di sotto dei 5 milioni di telespettatori. Blanca: Nanni è Sebastiano Russo L'ultimo appuntamento della fiction ha riservato diverse sorprese al pubblico televisivo. In primis è venuta fuori la vera identità di Nanni (interpretato da Pierpaolo Spollon), che in realtà era Sebastiano Russo, l'ex fidanzato di Beatrice, la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Record di ascolti per l'di, il crime drama di Rai 1 liberamente tratto dai romanzi di Patrizia Rinaldi. L'episodio conclusivo, intitolato Tornando a casa, è stato seguito da 5.836.000pari ad uno share del 27,94%. Per la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, si tratta dell'apoteosi, dopo gli ascolti delle precedenti cinque serate, mai al di sotto dei 5di: Nanni è Sebastiano Russo L'ultimo appuntamento della fiction ha riservato diverse sorprese al pubblico televisivo. In primis è venuta fuori la vera identità di Nanni (interpretato da Pierpaolo Spollon), che in realtà era Sebastiano Russo, l'ex fidanzato di Beatrice, la ...

