Biscotti salentini di Natale | le chinuliddhre | ripieni di bontà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lesononitradizionalmente realizzate nel periodo natalizio. Un impasto profumatissimo racchiude una farcitura di marmellata o di Nutella; ma il tutto vale solo se è “chinu, chinu” appunto, ovvero pieno, pieno. Fritte o al forno, sono sempre e comunque uno spettacolo da condividere in famiglia o da regalare agli amici. Uno scrigno di assoluta golosità, aromatizzata alla cannella, vi delizierà il palato riportandovi ai ricordi di infanzia. Amatissime dai piccoli di casa, saranno apprezzatissime anche dagli adulti per quell’accostamento raffinato tra la morbidezza del ripieno e la croccantezza esterna. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: olio extra vergine ...