Birmania | frana in una minera di giada | almeno 70 dispersi

Almeno 70 persone risultano disperse e di una è stata confermata la morte dopo unaavvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della. Alle ricerche stanno partecipando circa 200 soccorritori alcuni a bordo di barche per cercare di recuperare possibili ......risultano disperse e di una è stata confermata la morte dopo unaavvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della. 'Tra le 70 e le 100 persone sono disperse in una...Un’altra frana in miniera in Birmania, dove ogni anno decine di minatori muoiono lavorando in condizioni pericolose nelle cave di giada. Almeno 70 persone risultano disperse e di una è stata confermat ...Nella notte, è franata una miniera di giada nel nord del paese. Al momento, ci sono almeno 70 dispersi e una vittima ...