Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Bill Gates, ci attende la fase peggiore della pandemia "Gli Stati Uniti potrebbero entrare nella fase peggiore della pandemia": parola di Bill Gates, che in una serie di tweet afferma di ave cancellato tutti i suoi piani legati alle festività di fine anno. "Dobbiamo prendere molto sul serio la variante Omicron - afferma - fino a che non ...

Il mondo capovolto dei complottisti. Intervista a Leonardo Bianchi La pandemia, per restare sull'attualità, non è una vera pandemia; è una pandemia, cioè un evento pianificato a tavolino da malvagi cospiratori (che poi sono sempre i soliti: Bill Gates, George Soros, ...

Sorveglianza digitale: il vero motivo dietro la spinta a vaccinare i bambini Negli Stati Uniti e in tutto il mondo, c'è stata recentemente una forte spinta per implementare una varietà di regimi di «passaporto vaccinale», molti dei quali basati su tecnologie digitali come le a ...

