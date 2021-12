Bianchi | Sbagliato allungare le vacanze di natale | la scuola è l' ambiente dove si è più vaccinato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo la responsabilità di far fare ai ragazzi un esame serio, il più serio possibile. Ma dobbiamo tener conto dell'andamento pandemico" spiega il ministro dell'Istruzione parlando delle modalità della maturità

Il Fatto Quotidiano

Così il ministroIntervenuto al programma di Rai1 Uno Mattina, il Ministro dell'Istruzionesi è espresso in merito alla possibilità di allungare le vacanze di Natale delle scuole al fine di arginare l'aumento dei contagi tra i banchi. Queste le parole del Ministro:ROMA. "La nostra idea di fondo per la scuola è la presenza e la risposta sono i vaccini". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto questa mattina (22 dicembre) a Uno Mattin ...Allungare le vacanze di Natale per frenare il Covid-19 “è una misura sbagliata”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sottolineando che “la scuola è il comparto che con più passion ...