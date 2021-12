Biagio D’Anelli | la fidanzata Silvana Curcio lo lascia a distanza? Il retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vicinanza die Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più insistente e “pericolosa”, ma tra i due c’è ladell’opinionista pugliese. O forse ex., infatti, non è entrato nella Casa da single ma con una storia in corso con. Cosa ne pensa la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.