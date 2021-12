Biagio D’Anelli: la fidanzata Silvana Curcio l’avrebbe lasciato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è entrato al Grande Fratello Vip da fidanzato e potrebbe uscire da single, perché secondo quanto scrive Novella 2000, la sua compagna Silvana Curcio avrebbe deciso di mollarlo. I due vivono una relazione a distanza da circa tre anni: lui a Milano, lei a Stoccarda. Un amore annunciato a Pomeriggio 5 e continuato su qualche pagina di settimanale, salvo poi l’oblio mediatico. Ora però questo amore potrebbe tornare al centro del gossip perché secondo quanto scritto dal settimanale diretto da Roberto Alessi, Silvana Curcio avrebbe dato il ben servito a Biagio D’Anelli. “Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è entrato al Grande Fratello Vip da fidanzato e potrebbe uscire da single, perché secondo quanto scrive Novella 2000, la sua compagnaavrebbe deciso di mollarlo. I due vivono una relazione a distanza da circa tre anni: lui a Milano, lei a Stoccarda. Un amore annunciato a Pomeriggio 5 e continuato su qualche pagina di settimanale, salvo poi l’oblio mediatico. Ora però questo amore potrebbe tornare al centro del gossip perché secondo quanto scritto dal settimanale diretto da Roberto Alessi,avrebbe dato il ben servito a. “Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti,avrebbe deciso di mollareora che ...

