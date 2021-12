Bernardeschi, mai così bene in bianconero: gli altri anni... (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federico Bernardeschi contro il Cagliari ha ritrovato il gol, interrompendo un digiuno che durava da più di un anno. Una rete che arriva in un momento particolare, con l'ex Viola che ha saputo ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federicocontro il Cagliari ha ritrovato il gol, interrompendo un digiuno che durava da più di un anno. Una rete che arriva in un momento particolare, con l'ex Viola che ha saputo ...

Advertising

Chicca141002 : RT @francescoceccot: Leggo (più) gente lamentarsi degli applausi fatti a Bernardeschi ieri all'Allianz Stadium, per me sta gente allo stadi… - nonmiindritto : RT @francescoceccot: Leggo (più) gente lamentarsi degli applausi fatti a Bernardeschi ieri all'Allianz Stadium, per me sta gente allo stadi… - insorgipopolo : Un giocatore del livello di Bernardeschi credo non sia mai esistito - michelep33 : Mai avrei pensato di vedere una tifoseria scontenta per la buona prestazione di un calciatore della squadra che dic… - Juventina962 : RT @francescoceccot: Leggo (più) gente lamentarsi degli applausi fatti a Bernardeschi ieri all'Allianz Stadium, per me sta gente allo stadi… -