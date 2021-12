Berlusconi | Draghi resti premier Salvini | Senza lui del doman non c' è certezza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sono in tanti convinti che la legislatura andrebbe avanti “indipendentemente da chi c’è” al Governo. Parola di Marioche diventa il candidato più forte per il Quirinale, malgrado i maldipancia dei partiti, specie a destra. “C’è preoccupazione per eventuali cambiamenti che potrebbero creare instabilità”, fanno sapere dalla Lega pochi minuti dopo il termine della conferenza stampa, con riferimento al tema del Quirinale. “Un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come, credo che debba poter andare avanti: se togli una casella autorevole comedeli non ci sarebbe. Conto di poter lavorare ancora con questa squadra” ha detto il leader della Lega Matteoparlando con i giornalisti all’uscita del suo ufficio in Senato. ...