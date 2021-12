Advertising

Lopinionista : Berlusconi agli eurodeputati: 'Draghi resti fino al 2023' - sebmes : Mia previsione sulle mosse per il Quirinale di Berlusconi (al quale né Salvini né Meloni osano dire di no, lasciand… - Profilo3Marco : RT @NicolaIndelica4: DAL GOVERNO BERLUSCONI FINO AD ARRIVARE GOVERNO GENTILIONI SONO STATI TAGLIATI 37.000.000.000 MILIARDI DI EURO ALLA SA… - Sebla991 : RT @elio_vito: La mia lettera di dimissioni al Presidente @berlusconi da responsabile del Dipartimento Difesa e sicurezza di @forza_italia,… - Teto5560613321 : RT @M49liberorso: Quirinale, Salvini: 'Berlusconi un candidato vero, sarà il nostro regalo di Natale agli italiani'. Non ti disturbare, è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi agli

Il Fatto Quotidiano

Dopo un pomeriggio di silenzio Silvioaffida le sue riflessionieurodeputati di Fi: "Vorremmo continuasse, senza scossoni, fino alla fine della legislatura". E il leader della Lega ...Conche, pur non essendo candidato ufficialmente al Quirinale, va dritto per la sua strada. E non intende per ora "battezzare" Draghi per il Colle. Anzi,europarlamentari di FI dice: "...ROMA - Il governo Draghi "vorremmo continuasse, senza scossoni, fino alla fine della legislatura". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio ...Mario Draghi aveva offerto la propria disponibilità per essere candidato per il Colle. Silvio Berlusconi nel corso di una una telefonata in cui ha scambiato gli auguri con gli altri eurodeputati, dice ...