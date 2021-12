Bergamo | la Cittadella dell’auto della famiglia Ghinzani | 40 anni di serietà e correttezza

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quarant’di. Dal 1981, l’amoreper le quattro ruote si riflette nelle concessionarie sparse per la provincia di. Nato a Calusco d’Adda dalla passione dell’ex pilota di Formula 1 e vetture sport Piercarlo(che per aver vinto il mondiale endurance con Lancia ricevette come premio il mandato di vendita del costruttore torinese) il gruppo che porta il suo nome si è espanso nel corso deglifino a diventare una realtà consolidata: dà lavoro a quasi 100 dipendenti e nel 2019 (ultimo anno pre-Covid) ha venduto 7.500 vetture tra nuove e aziendali. Un gruppo che ha nella capacità di adeguarsi a un mercato in costante evoluzione il suo punto di forza. Un po’ di storia. La ...