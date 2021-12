Benedetta Parodi, ha detto sì al ritocchino: ecco cosa ha rifatto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . La popolare giornalista esperta di cucina ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica La sua è una famiglia di giornalisti e professionisti della comunicazione. Ma rispetto alla sorella maggiore Cristina, Benedetta Parodi ha abbandonato quasi subito il rapporto con il giornalismo ufficiale e ingessato dei telegiornali per dedicarsi a una grande passione che nel tempo ha portato con successo sul piccolo schermo: la cucina. Benedetta Parodi è nata ad Alessandria quarantanove anni fa e dopo la laurea in lettere all’Università di Milano comincia a muovere i primi passi come giornalista. La sua carriera in questo senso inizia come conduttrice di Studio Aperto, il tg in onda su Italia 1. Benedetta ParodiUn’esperienza che dopo qualche anno decide di abbandonare ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . La popolare giornalista esperta di cucina ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica La sua è una famiglia di giornalisti e professionisti della comunicazione. Ma rispetto alla sorella maggiore Cristina,ha abbandonato quasi subito il rapporto con il giornalismo ufficiale e ingessato dei telegiornali per dedicarsi a una grande passione che nel tempo ha portato con successo sul piccolo schermo: la cucina.è nata ad Alessandria quarantanove anni fa e dopo la laurea in lettere all’Università di Milano comincia a muovere i primi passi come giornalista. La sua carriera in questo senso inizia come conduttrice di Studio Aperto, il tg in onda su Italia 1.Un’esperienza che dopo qualche anno decide di abbandonare ...

