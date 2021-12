Belluno | il vescovo vieta la messa no vax Don Floriano | La pandemia? Fantasie Il Covid? Macch

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) funzionante e di non tanti anni fa, pubblicata sulla gazzetta ufficiale, non contrastata dalla Corte Costituzionale. Mi domando cosa voglia dire questo. Non so neanche pi se valga la pena andare a ...

Poi ildi- Feltre, Renato Marangoni, ha opposto il suo no alla cerimonia che dunque non si far perch c' un limite a tutto. Don Floriano, ma era rivolta solo ai No Vax? Loro me l'...Un'opera sostenuta da Camera di Commercio di Treviso ee dalle 4 organizzazioni ... Mario Pozza, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, ildi Treviso, Michele Tommasi. Coinvolti ...Il sacerdote aveva organizzato la cerimonia al parco Città di Bologna. «Mi oppongo ai vaccini, sono fatti con i feti. Nel bugiardino? C’è scritto ma in termini tecnici...» ...BELLUNO - Vigilia di Natale al parco Città di Bologna per i no greenpass, o no supergreenpass. Con tanto di santa messa con don Floriano Pellegrini. L'annuncio ...