Belen Rodriguez, mistero su Michele Morrone: Cecchi Paone rompe il silenzio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Belen Rodriguez ha un flirt con Michele Morrone? Il mistero s’infittisce Non è facile districarsi nella vita sentimentale di Belen Rodriguez: tolti i suoi numerosi ex, tra cui Stefano De Martino, che ha sposato e con cui ha avuto un figlio (Santiago), con Antonino Spinalbese ha avuto di recente una bambina (Luna Mari), ma soltanto pochi giorni fa è stata paparazzata insieme all’attore Michele Morrone. Che Belen Rodriguez sia tornata libera? Sembrerebbe alquanto strano dato che lei ha dichiarato che con Antonino non c’è mai stata alcuna crisi. Insomma, il mistero sembra infittirsi sempre di più. Alessandro Cecchi Paone dice la sua su ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha un flirt con? Ils’infittisce Non è facile districarsi nella vita sentimentale di: tolti i suoi numerosi ex, tra cui Stefano De Martino, che ha sposato e con cui ha avuto un figlio (Santiago), con Antonino Spinalbese ha avuto di recente una bambina (Luna Mari), ma soltanto pochi giorni fa è stata paparazzata insieme all’attore. Chesia tornata libera? Sembrerebbe alquanto strano dato che lei ha dichiarato che con Antonino non c’è mai stata alcuna crisi. Insomma, ilsembra infittirsi sempre di più. Alessandrodice la sua su ...

