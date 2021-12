Belen donna da sposare! La Rodriguez: “No, no, ho già dato” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Monta il nuovo lettino della cameretta di Luna Marì da sola. Mette insieme i pezzi e procede fino ad avere un risultato perfetto. Belen Rodriguez sa far tutto, è una donna indipendente e sicura di sé. All’amica Patrizia che commenta: “Belen una donna da sposare”, la showgirl replica ironica: “No, no ho già dato”. Al momento l’unico uomo in casa è Santiago, di Antonino Spinalbese si sono perse le tracce. Pare aver raggiunto una buona dose di serenità. Nelle Stories social è sempre allegra, canterina, sorridente e innamorata. Dei suoi figli, Santi e Luna Marì a cui dispensa coccole e attenzioni. Si sveglia all’alba e li filma mentre dormono rilassati, orgogliosa dei suoi cuccioli. In casa si circonda dell’affetto della famiglia, mamma Veronica e papà Gustavo, fuori si fa accompagnare ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 23 dicembre 2021) Monta il nuovo lettino della cameretta di Luna Marì da sola. Mette insieme i pezzi e procede fino ad avere un risultato perfetto.sa far tutto, è unaindipendente e sicura di sé. All’amica Patrizia che commenta: “unada sposare”, la showgirl replica ironica: “No, no ho già”. Al momento l’unico uomo in casa è Santiago, di Antonino Spinalbese si sono perse le tracce. Pare aver raggiunto una buona dose di serenità. Nelle Stories social è sempre allegra, canterina, sorridente e innamorata. Dei suoi figli, Santi e Luna Marì a cui dispensa coccole e attenzioni. Si sveglia all’alba e li filma mentre dormono rilassati, orgogliosa dei suoi cuccioli. In casa si circonda dell’affetto della famiglia, mamma Veronica e papà Gustavo, fuori si fa accompagnare ...

TrashtvLoveit : @bericomelius infattiiiii. poi non so la gente non capisce che considerare un coglione il loro stesso protetto non… - librafly1 : RT @alessiaaall: @Barbie62477451 Gianmaria è un uomo e nelle relazioni non è pesante ma è un gentiluomo, capisce e sa ascoltare e sa tratta… - AngelaB58138688 : Una volta Gianmaria ha parlato di Belen definendola come una vera Donna, e ne parlava con ammirazione! E cmq lui… - alessiaaall : @Barbie62477451 Gianmaria è un uomo e nelle relazioni non è pesante ma è un gentiluomo, capisce e sa ascoltare e sa… - claudiabazzani1 : @Barbie62477451 Forse Belen è una donna. Queste so sceme non donne -