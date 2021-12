Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 22 dicembre 2021. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vediamo ledelle Soap di Canale 5 -, Unais in the Air - per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di22

Advertising

misakjz : Il tipo mi continua a scrivere , e come se non bastasse io questo lo conosco perché è una sorta di ex della mia ami… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2021 - schaatzimausi : Beautiful ci spiccia casa, è una roba così assurda e folle che potrebbe benissimo accadere ???????????????????????????? - Peri_Yildiz_ : RT @IlaDib04: @KeremBursin @thamirisosilva @HandeErcel @atasayjewelry Kerem I know She is so beautiful PERÒ CHE CAZZO AVVISA PRIMA DI SCRI… - dettabene10 : @BlackTristan Ah io non l'ho vista la serie originale. Allora potrebbe starci se ci sarà una S3, però mandarla trop… -