Beautiful | Charlie capisce chi ha rubato il manichino

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vediamo bene insieme che cosa succederà nel nuovo attesissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera americana. Anche oggi, 22 dicembre, abbiamo modo di assistere sempre su Canale 5 ad una nuova puntata per quanto riguarda. Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa ci aspetta e perchè sarà una puntata importante per le prossime settimane. LEGGI ANCHE —>Una Vita: Marcos decide di rivelare tutto Iniziamo con il dire che Hope è convinta che Liam odi in modo importante Thomas e che non vede mai in lui i suoi cambiamenti, che per la giovane ci sono stati. Thomas ed ildi Hope Thomas, in questo momento si sta impegnando davvero tantissimo dal punto di vista lavorativo e per questo motivo Hope lo ha rivoluto in squadra con lei. Si sta anche iniziando a comportare in modo corretto con il piccolo Douglas, cosa ...

Advertising

TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Zoe mette in guardia Paris, Charlie continua la ricerca del manichino scompars… - silviamddln : #twittamibeautiful Charlie sa che Paris (città) è il buco nero che ingoia tutti i personaggi esiliati di Beautiful - Eli5Cullen : Comunque tutti questi drammi per una piccola bugia di Quinn quando il suo matrimonio con Eric è il secondo più stab… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Charlie

Thomas deve difendere il suo segreto a tutti i costi! Nella Puntata didel 22 dicembre 2021ha preso Thomas da parte e l''ha interrogato riguardo alla misteriosa scomparsa , .../ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Finn parla con Liam di Thomas, dove siamo rimasti Nelle puntate precedenti di "insiste con Thomas, pensando che lui possa ...ARSENAL are “working on” a loan deal for Philippe Coutinho this January, according to reports. The Spanish press claim that Barcelona are desperate to get the Brazilian off their books ...Charlie Patino scored on his Arsenal debut on Tuesday night as The Gunners reached the semi-finals of the Carabao Cup, beating Sunderland 5-1. But the night belonged to 18-year-old Patino. The ...