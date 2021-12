Beautiful anticipazioni: Liam scopre il manichino, cosa farà Thomas? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 23 dicembre 2021? Charlie troverà finalmente il suo manichino, che da giorni ormai si trova a casa di Thomas, sempre più ossessionato da Hope? Difficile a dirsi…Prima di raccontarvi i dettagli nelle nostre anticipazioni di Beautiful, vi ricordiamo che le soap di Canale 5 quest’anno non si fermano per le feste. Beautiful andrà in pausa natalizia solo il 25 dicembre, giorno di Natale. Poi invece la programmazione di Mediaset resterà invariata. E adesso torniamo alle anticipazioni, cercando di capire che cosa succederà nelle prossime puntate: Liam e Finn dimostreranno che Thomas è ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tornano le nostredi: chesuccederà nella puntata in onda domani, 23 dicembre 2021? Charlie troverà finalmente il suo, che da giorni ormai si trova a casa di, sempre più ossessionato da Hope? Difficile a dirsi…Prima di raccontarvi i dettagli nelle nostredi, vi ricordiamo che le soap di Canale 5 quest’anno non si fermano per le feste.andrà in pausa natalizia solo il 25 dicembre, giorno di Natale. Poi invece la programmazione di Mediaset resterà invariata. E adesso torniamo alle, cercando di capire chesuccederà nelle prossime puntate:e Finn dimostreranno cheè ancora ...

