Battiston | «Questa non è l’ondata di Omicron | il rischio è che si arrivi a 50 mila contagi al giorno»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il fisico Roberto, direttore dell’Osservatorio epidemiologico su Covid-19 dell’Università di Trento, dice oggi al Corriere della Sera che il picco dinon è responsabilità della variantema di Delta. E quindi, mentre il governo Draghi si appresta a varare la stretta di Capodanno, è probabile che l’effetto della nuova variante si veda soltanto a gennaio. Quindi il peggio deve ancora arrivare. «La seconda ondata è iniziata nell’autunno 2020 e si è esaurita a fine giugno. Poi con la variante Delta la curva è risalita: l’Rt ha toccato anche 1.5 ma su numeri piccoli e la crescita è stata contenuta». Poi, con la riapertura delle scuole e delle attività, a ottobre l’indice dio è finito sopra 1,3: insieme ai sei milioni di non vaccinati e a eventi come le proteste del porto di Trieste è ...

A cosa è dovuto? Al momento, ci spiega il fisico Roberto, non lo sappiamo con certezza. ... Quale che sia la causa diavanzata, sta avendo un effetto tale da superare i benefici ...