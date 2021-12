Bastoni: «Mese perfetto, Inzaghi ci ha dato imprevedibilità» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato nel post partita di San Siro contro il Torino: le sue parole Le parole di Alessandro Bastoni ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter Torino. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI RUOLO – «Sono un difensore, non prendiamo gol dopo inizio difficile. Abbiamo trovato solidità in difesa». SIMBOLO INTER – «Lo zampino del mister, ci da imprevidibilità che ci mancava, ci divertiamo e si diverte il pubblico: Mese perfetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il difensore dell’Inter, Alessandro, ha parlato nel post partita di San Siro contro il Torino: le sue parole Le parole di Alessandroai microfoni di Dazn nel post partita di Inter Torino. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI RUOLO – «Sono un difensore, non prendiamo gol dopo inizio difficile. Abbiamo trovato solidità in difesa». SIMBOLO INTER – «Lo zampino del mister, ci da imprevidibilità che ci mancava, ci divertiamo e si diverte il pubblico:». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PazzaInterVzla : RT @internewsit: Bastoni: «Noi più liberi grazie a Inzaghi! Inter, dicembre mese perfetto» - - sportface2016 : #SerieA | #InterTorino 1-0, Alessandro #Bastoni: 'Mese perfetto: c'è lo zampino di #Inzaghi' - la_stordita : RT @marifcinter: Bastoni: 'Ci siamo parlati, dovevamo ritrovare l'equilibrio dell'anno scorso. E lo stiamo facendo alla grande, non prendia… - AntoninoHetfiel : RT @marifcinter: Bastoni: 'Ci siamo parlati, dovevamo ritrovare l'equilibrio dell'anno scorso. E lo stiamo facendo alla grande, non prendia… - cuoreinteristaa : RT @marifcinter: Bastoni: 'Ci siamo parlati, dovevamo ritrovare l'equilibrio dell'anno scorso. E lo stiamo facendo alla grande, non prendia… -