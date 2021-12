Bassino torna sul podio nel secondo gigante di Courchevel

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Hector si aggiudica ilslalomdi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese taglia il traguardo con il tempo totale di 2’13?03, precedendo l’americana Mikaela Shiffrin (+0?35). Martarisul: la 25enne piemontese è terza con un distacco di 0?60 dalla vetta, precedendo la francese Tessa Worley e la slovacca Petra Vlhova. Niente da fare per Federica Brignone che esce di pista senza conseguenze e non raccoglie punti. Già eliminate nella prima manche le altre azzurre: Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.