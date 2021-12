Bassetti | “Rifarei coro virologi | ha messaggi importanti” – Video

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le polemiche sulla canzoncina dei‘Sì si vax’ sono “inutili e sterili” e “laperché non si perde di autorevolezza e di credibilità cantando dal proprio studio una canzoncina”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, torna sull’esibizione canora, insieme ai colleghi Crisanti e Pregliasco, che nella trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’ hanno cantato la canzoncina ‘Si si vax’ () scatenando molte polemiche. Le critiche “sono state più sulla forma che sulla sostanza che sicuramente è migliorabile. Ma nel testo c’erano dei: state attenti ai vostri nonni, fatevi la terza dose, e vacciniamoci. Voleva essere uno simpatico, dopo di che in Italia si ...

