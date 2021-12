Bassetti difende l’hit “si, si, vax” con i colleghi virologi: giornalisti invidiosi, gli togliamo spazio in tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteo Bassetti non si pente della hit ‘Sì si vax‘ che ha fatto ridere mezza Italia cantata alla trasmissione “Un giorno da pecora” assieme ai colleghi virologi Andrea Crisanti e Pregliasco. E rilancia contro le polemiche montate sulla vicenda sostenendo che sono “inutili e sterili“. E accusa di, in sostanza, i giornalisti che hanno scritto sulla vicenda polemizzando, di essere invidiosi perché le trasmissioni televisive non li invitano più preferendogli, invece, i virologi. La canzoncina? “La rifarei – assicura Bassetti all’Adnkronos senza scomporsi – perché non si perde di autorevolezza e di credibilità cantando dal proprio studio una canzoncina“. Direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Bassetti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteonon si pente della hit ‘Sì si vax‘ che ha fatto ridere mezza Italia cantata alla trasmissione “Un giorno da pecora” assieme aiAndrea Crisanti e Pregliasco. E rilancia contro le polemiche montate sulla vicenda sostenendo che sono “inutili e sterili“. E accusa di, in sostanza, iche hanno scritto sulla vicenda polemizzando, di essereperché le trasmissioni televisive non li invitano più preferendogli, invece, i. La canzoncina? “La rifarei – assicuraall’Adnkronos senza scomporsi – perché non si perde di autorevolezza e di credibilità cantando dal proprio studio una canzoncina“. Direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova,...

