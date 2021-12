Basket | Serie A | Venezia-Napoli rinviata causa positività al Covid-19

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La gara tra Umana Reyere GeVi, in programma domenica 26 dicembre per la 13esima giornata d’andata dellaA di, è stataa data da destinarsi. A comunicarlo la stessa Legatramite una nota ufficiali: “Preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita adel provvedimento assunto in data odierna dall’ASL1 Centro che, a seguito diriscontrate nel Gruppo Squadra della GeVi, ha imposto allo stesso un periodo di quarantena con durata di sette giorni”. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita. SportFace.

