Basket | Nba | Pistons ko 105-91 e i Knicks vincono in casa dopo quasi un mese

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) New York, 22 dic. - (Adnkronos) - Era daunche il Madison Square Garden non poteva festeggiare una vittoria dei New York(14-17), con l'ultimo successo risalente al 23 novembre contro i Los Angeles Lakers. Il riscatto arriva contro i(5-25) che si prestano facilmente a vittima sacrificale cedendo 105-91. Tra i padroni diben tre giocatori superano quota 20 (Fournier 22, Randle e Walker 21) oltre ai 17 e 14 rimbalzi di Mitchell Robinson dalla panchina. Tra le fila di Detroit ci sono 16 punti di Saben Lee e 15 a testa di Saddiq Bey e Cory Joseph, con Cade Cunningham fermo a 2/13 al tiro (pur con 9 rimbalzi e 8 assist).

Gli Heat (19 - 13) continuano a macinare vittorie nonostante le assenze pesanti di Jimmy Butler e Bam Adebayo, ritrovando però un Tyler Herro subito protagonista con 26 punti, miglior realizzatore di ...Netto successo in trasferta dei Phoenix Suns (25 - 5) sui Los Angeles Lakers (16 - 16) battuti 108 - 90. È bastato infatti un parziale di 25 - 10 a cavallo di terzo e quarto quarto agli ospiti per ...New York, 22 dic. – (Adnkronos) – Era da quasi un mese che il Madison Square Garden non poteva festeggiare una vittoria dei New York Knicks (14-17), con l’ultimo successo risalente al 23 novembre cont ...Miami, 22 dic. - Gli Heat (19-13) continuano a macinare vittorie nonostante le assenze pesanti di Jimmy Butler e Bam Adebayo, ritrovando però un Tyler Herro sub ...