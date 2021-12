Basket | Nba Phoenix passa sul parquet dei Lakers | Miami a valanga

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ai californiani non bastano i 34 punti di James, ok New York e New Orleans ROMA -Suns corsari nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Il quintetto di coach Williams infligge la ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #NBA, i risultati della notte: #Lakers travolti dai #Suns, #Blazers ko con #NewOrleans - Aleamoruso99 : Iman Shumpert è sicuro: 'LeBron quando è andato a Miami sa di aver rovinato il basket'. Qui uno spezzone ??. #NBA… - RassegnaZampa : #Basket #Nba LeBron si fa male, Melo espulso: i Suns sciolgono i Lakers - RassegnaZampa : #Basket #Nba Ciclone Miami su Indiana. Brunson fa il Doncic, Dallas va - beneventoapp : Basket: Nba, Gallinari positivo al Covid: Atlanta, 21 dic. - (Adnkronos) - La variante Omicron è arrivata anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Ai californiani non bastano i 34 punti di James, ok New York e New Orleans ROMA - Phoenix Suns corsari nella notte italiana della regular - season dell'. Il quintetto di coach Williams infligge la terza sconfitta di fila ai Los Angeles Lakers, che cadono sul parquet dello Staples Center per 108 - 90 nonostante i 34 punti del 'solito' James. Miami ...Danilo Gallinari, ala azzurra degli Atlanta Hawks, è in quarantena. Ildeve fare i conti con la variante Omicron, continuano ad aumentare i positivi al Covid - 19. Gallinari è entrato in quarantena mentre la Lega e la Nbpa sono al lavoro per varare un nuovo ...Basket, i risultati della notte nella regular season NBA 2021/2022: Lakers travolti dai Suns, Blazers ko con New Orleans ...Phoenix scappa via nel secondo tempo e stende nettamente i Los Angeles Lakers, a cui non bastano i 34 punti di LeBron James per evitare la terza sconfitta consecutiva. Sono invece tre i successi di fi ...