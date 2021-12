(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAsl dispone quarantena per tutta la squadra partenopea– La garaReyerin programma domenica prossima e valida per la 13ma giornata di serie A è statata per i casi di19 verificatisi nella squadra napoletana. La decisione è stata presa dal presidente della LBA, Umberto Gandini, in seguito alla comunicazione ufficiale dall’ASL1 Centro che ha disposto la quarantena domiciliare di tutto il gruppo squadra, con la conseguente immediata sospensione degli allenamenti. L’attività sportiva potrà riprendere pertanto tra 7 giorni previa effettuazione di test molecolare negativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Basket, la Lega rinvia Umana Venezia-Gevi #Napoli per Covid ** - Libertas1947 : INFO TICKET DERBY Lega Nazionale Pallacanestro Pielle Livorno #SerieBOldWildWest #erosonosarò #basketball… - Libertas1947 : INFO TICKET DERBY Lega Nazionale Pallacanestro Pielle Livorno #SerieBOldWildWest #erosonosarò #basketball… - Libertas1947 : INFO TICKET DERBY Lega Nazionale Pallacanestro Pielle Livorno #SerieBOldWildWest #erosonosarò #basketball… - dinamo_sassari : ??Sono state comunicate le variazioni di orario ?? delle prossime giornate di Lega Basket Femminile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Lega

BasketUniverso

A comunicarlo la stessatramite una nota ufficiali: 'Preso atto dell'impossibilità di disputare l'anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall'ASL Napoli 1 ...La Dinamo Banco di Sardegna saluta la Champions League con un'altra sconfitta e ora i ragazzi di coach Bucchi possono concentrarsi solo sul campionato diA. A giochi già fatti, nell'ultima partita europea i biancoblu cedono in casa contro Tenerife. Troppo ampio il divario tecnico e fisico fra le due squadre, come testimonia fedelmente il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Buonasera a tutti, amici e amiche di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Gran Canarie-Virtus Bologna, valida per l'ottava giornata dell ...Il rinvio auspicato è arrivato. Niente Venezia-Gevi Napoli per domenica in seguito ai casi di Covid nel club azzurro. La Lega Basket ha ratificato stasera il rinvio dopo che la Asl ...