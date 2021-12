Basket femminile: anche Empoli-Venezia rinviata, continua lo stop della Reyer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con una breve nota sulla propria pagina Facebook, l’USE Scotti Rosa Empoli comunica il rinvio della partita che, domani alle 17:00, l’avrebbe opposta all’Umana Reyer Venezia in un quasi testacoda, visto che le toscane sono ad ora ultime e le orogranata al secondo posto in classifica. Si tratta della terza partita consecutiva del club Campione d’Italia che è rinviato in virtù delle problematiche di Covid-19 in squadra: erano già rimaste senza disputa per lo stesso motivo le sfide con il Famila Schio in campionato e con il Perfumerias Avenida in Eurolega (anche se, in quest’ultimo caso, non è ancora stato disposto il rinvio, ma la trasmissione del fatto compiuto al giudice sportivo). Per Empoli si tratta invece del primo rinvio in una stagione finora davvero molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con una breve nota sulla propria pagina Facebook, l’USE Scotti Rosacomunica il rinviopartita che, domani alle 17:00, l’avrebbe opposta all’Umanain un quasi testacoda, visto che le toscane sono ad ora ultime e le orogranata al secondo posto in classifica. Si trattaterza partita consecutiva del club Campione d’Italia che è rinviato in virtù delle problematiche di Covid-19 in squadra: erano già rimaste senza disputa per lo stesso motivo le sfide con il Famila Schio in campionato e con il Perfumerias Avenida in Eurolega (se, in quest’ultimo caso, non è ancora stato disposto il rinvio, ma la trasmissione del fatto compiuto al giudice sportivo). Persi tratta invece del primo rinvio in una stagione finora davvero molto ...

