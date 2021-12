Basket | coppe europee | il Gran Canaria travolge la Virtus Bologna | Trento va ko

Advertising

Bologna, 22 dicembre 2021 " Sarà un Natale amaro per la Virtus Segafredo Bologna battuta 100 - 80 nell'ottava giornata di Eurocup dal Gran Canaria che sorpassa in graduatoria proprio i felsinei i ...... poi due volte ai quarti e quindi, dopo l'anno in Eurolega e una stagione senza, nel 2020 - ...4 assist per partita, di questi ben 7,5 li porta in dote Andrew Albicy che è un volto noto del...Bologna, 22 dicembre 2021 – Sarà un Natale amaro per la Virtus Segafredo Bologna battuta 100-80 nell’ottava giornata di Eurocup dal Gran Canaria che sorpassa in graduatoria proprio i felsinei i quali, ...Diretta Gran Canaria Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 8^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup.