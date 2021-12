Basket | contributi alle Federazioni | il comunicato della FIP Petrucci furibondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gianni, il numeroFederazione Italiana Pallacanestro, non l’ha presa bene. Dopo aver saputo degli aumentivi di Sport e Salute per tutte lesportive del Bel Paese, riguardanti per ilin una percentuale pari “solamente” al 5,6 %, il numero unoFIP aveva annunciato unpiccato e cosi è stato. Ecco di seguito il testo integrale del messaggio rivolto a Sport e Salute La Fip esprime il proprio dissenso circa l’assegnazione deida parte di Sport e Salute per l’anno 2022. È inaccettabile che chi gestisce le erogazioni deiallo Sport non lo conosca.Peraltro i destinatari deidevono ...