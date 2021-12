Basket, Champions League: Treviso batte l’Aek Atene e si qualifica per i play-in (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Soffre la Nutribullet Treviso, ma batte l’Aek Atene, conquista il quarto successo in Europa e stacca il biglietto per i play-in e sogna di continuare l’avventura in Champions League. Un successo di squadra, con ben cinque giocatori in doppia cifra per Treviso. Parte meglio l’Aek Atene, che sospinta dalla tripla di Braian Angola mette a segno un primo parziale di 2-7. Ma è una fiammata, perché Treviso ricompatta subito la squadra e il tiro da oltre l’arco di Matteo Chillo dà il là a un controparziale di 12-0, con la tripla di DeWayne Russell che porta il punteggio sul 14-7. Provano una reazione i greci con Eric Griffin, ma la Nutribullet non rallenta e va al primo stop avanti 19-12. La supremazia dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Soffre la Nutribullet, ma, conquista il quarto successo in Europa e stacca il biglietto per i-in e sogna di continuare l’avventura in. Un successo di squadra, con ben cinque giocatori in doppia cifra per. Parte meglio, che sospinta dalla tripla di Braian Angola mette a segno un primo parziale di 2-7. Ma è una fiammata, perchéricompatta subito la squadra e il tiro da oltre l’arco di Matteo Chillo dà il là a un controparziale di 12-0, con la tripla di DeWayne Russell che porta il punteggio sul 14-7. Provano una reazione i greci con Eric Griffin, ma la Nutribullet non rallenta e va al primo stop avanti 19-12. La supremazia dei ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Brindisi fuori dalla Champions League 2021-2022 - Luxgraph : Brindisi perde ad Holon e dice addio alla Champions League - sportface2016 : #Basket | #ChampionsLeague: un eroica Happy Casa #Brindisi cade contro l'Hapoel #Holon per 84-80 e saluta la compet… - TgrRaiVeneto : Successo per l'Umana Reyer Venezia nell'Eurocup maschile e per la Famila Schio nell'Eurolega femminile. Stasera in… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA risalita #Juve; #Salernitana guai su guai; #Nuoto #Mondiali L'#Italia chiude… -