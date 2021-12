Basket | Champions League 2021 2022 | un eroica Brindisi cade ad Holon per 84-80

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si ferma alla fase a gironi il cammino dell’Happy Casanelladi. I pugliesi cadono con grande onore per 84-80 sul campo del fortissimo Hapoeled abbandonano anzitempo la competizione. Anche un successo dei ragazzi di Vitucci sarebbe stato ininfluente vista la contemporanea vittoria dei turchi del Darussafaka in casa contro il Cluj. L’importante per i pugliesi era però dare un segnale forte soprattutto dopo l’emozionante scorsa vittoria all’over time contro Treviso in campionato.l’ha fatto riuscendo a tenere il ritmo degli avversari per tutta la durata della partita fatta eccezione per un primo quarto di assestamento. Per l’Happy Casa il top scorer è Nick Perkins (16 punti). Dall’altra parte ...