Basket | Brindisi eliminata dalla Champions League L’Hapoel Holon di Buscaglia estromette l’Happy Casa

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)è fuori dall’edizione 2021-2022 dellaball. A causare l’uscita di scena la vittoria deldi Maurizioper 84-80. E dire che in Turchia si era verificato un clamoroso ribaltone, con i rumeni del Cluj a rimontare indel Darussafaka (101-103): gli uomini di Frank Vitucci, vincendo, avrebbero potuto giocare il play-in. Questa coppia di risultati, invece, alla serie d’accesso al Round of 16 manda israeliani e turchi, e a Cluj-Napoca si festeggia la seconda fase diretta. Top scorer: per gli israeliani l’ex “italiano” Joe Ragland con 19 punti, per i pugliesi Nick Perkins con 16 (ma il migliore è Mattia Udom, doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi). Il ...

