Basciano “ndo cojo cojo” | Soleil o Sophie? Per Alessandro l’obiettivo è la “conquista” e tutto fa brodo – VIDEO

Alessandro Basciano non è riuscito ad uscire dal suo ruolo di corteggiatore/tentatore. E così, buttato nella Casa del Grande Fratello Vip per creare dinamiche, sta cercando di far capitolare una tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni proponendo lo stesso copione che dimostra quanto sotto quel vestito di tatuaggi ci sia poco altro da vedere.

