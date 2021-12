Baronissi | 62 positivi | le raccomandazioni del sindaco Valiante

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Si è riunito questa mattina il Coc dialla luce della crescita esponenziale deiin città che in una settimana sono passati da 6 a 62. Attualmente sono 6 classi in quarantena con 8 bambini, tre classi delle scuole medie, 1 della primaria e due delle scuole superiori. Ilha avuto un colloquio telefonico con il prefetto di Salerno prima della riunione del centro operativo di emergenza e ha rappresentato la situazione che coinvolge anche la città di. Sarà emesso in giornata un provvedimento di “raccomandazione” di osservanza rigorosa delle prescrizioni dell’ordinanza regionale , di utilizzo rigoroso della mascherina, di osservanza delle norme di distanziamento e di controllo del greenpass nei ...

Allarme contagi a Baronissi. Come scrive, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco Gianfranco Valiante c'è 'grande preoccupazione.'. Nelle ultime 48 ore si sono registrati ben 25 casi di positivi. Allarme contagi a Baronissi. Come scrive, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco Gianfranco Valiante c'è "grande preoccupazione.". Nelle ultime 48 ore si sono registrati 25 casi. Chiusi alcuni uffici del capoluogo. Positivi anche a Baronissi. Scuole chiuse in anticipo per le feste a Celle di Bulgheria, Bellizzi, Ceraso e Castelnuovo.