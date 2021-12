Barcellona, trovato l’accordo per un rinforzo dal Manchester City (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli affronterà il Barcellona il 17 febbraio ed il 24 febbraio nelle gare valide per gli spareggi di Europa League. Gli azzurri infatti hanno chiuso il proprio girone al secondo posto e per raggiungere gli ottavi di finale dovranno vedersela con i blaugrana. Il Barcellona, che dopo ben 17 stagioni torna a giocare l’Europa League (allora ancora Coppa Uefa), non vive un bel momento. Dall’addio di Messi alla clamorosa debacle in Champions, passando per un avvio di stagione tutt’altro che esaltante ed all’esonero di Koeman, con l’arrivo in panchina di Xavi. Xavi BarcellonaLa squadra catalana però sembra voler invertire la rotta e, perciò, sta anche per intervenire sul mercato. Oltre alla clamorosa notizia dell’avvicinamento a Cavani, infatti, il Barça avrebbe chiuso un altro acquisto di assoluto livello. Ferrán Torres ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli affronterà ilil 17 febbraio ed il 24 febbraio nelle gare valide per gli spareggi di Europa League. Gli azzurri infatti hanno chiuso il proprio girone al secondo posto e per raggiungere gli ottavi di finale dovranno vedersela con i blaugrana. Il, che dopo ben 17 stagioni torna a giocare l’Europa League (allora ancora Coppa Uefa), non vive un bel momento. Dall’addio di Messi alla clamorosa debacle in Champions, passando per un avvio di stagione tutt’altro che esaltante ed all’esonero di Koeman, con l’arrivo in panchina di Xavi. XaviLa squadra catalana però sembra voler invertire la rotta e, perciò, sta anche per intervenire sul mercato. Oltre alla clamorosa notizia dell’avvicinamento a Cavani, infatti, il Barça avrebbe chiuso un altro acquisto di assoluto livello. Ferrán Torres ...

