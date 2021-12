Barcellona: il primo colpo dell’era Xavi arriva dalla Premier League (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pronto il primo colpo di mercato dell’era Xavi per il Barcellona. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i blaugrana avrebbero praticamente raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento in Catalogna di Ferran Torres già a gennaio sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro. Lo spagnolo, desideroso di lasciare l’Inghilterra per volare alla corte di Xavi, è fermo ai box per un infortunio dallo scorso 10 ottobre e dalla finale di Nations League persa dalla sua Spagna contro la Francia. Per lui, che dovrebbe tornare in campo a breve, pronto un contratto di cinque anni fino al 2026. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pronto ildi mercatoper il. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i blaugrana avrebbero praticamente raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento in Catalogna di Ferran Torres già a gennaio sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro. Lo spagnolo, desideroso di lasciare l’Inghilterra per volare alla corte di, è fermo ai box per un infortunio dallo scorso 10 ottobre efinale di Nationspersasua Spagna contro la Francia. Per lui, che dovrebbe tornare in campo a breve, pronto un contratto di cinque anni fino al 2026. Thomas Cambiaso

