Balotelli spiazza Mancini | l’ultima ‘balotellata” in Turchia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marioha inteso festeggiare una delle due reti di Akgun al Galatasaray con un ‘calcio’ a mo’ di carezza per il compagno di squadra L’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e Mariocontinua a procedere spedito in campionato. La formazione turca ha raggiunto la terza vittoria consecutiva in campionato e in virtù di ciò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Addio a Montella e ritorno: Mario Balotelli spiazza tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli spiazza

SerieANews

Uno fra tutti è il calciatore professionista, Mario, con il quale sembrava essersi ... l'intervista choc chetutti: "Non lo facevo da tanti anni?" Dayane Mello, doppio mix di ...Uno fra tutti è il calciatore professionista, Mario, con il quale sembrava essersi ... l'intervista choc chetutti: "Non lo facevo da tanti anni?" Dayane Mello, doppio mix di ...Il Parma vuole rinforzarsi e pensa al colpo dalla Serie A: possibile ingaggio di spessore per il centrocampo. Il Parma vive una stagione delicata e ricca di alti e bassi, ma nonos ...Mario Balotelli potrebbe tornare in Francia. Il Paris Fc potrebbe acquistarlo in caso di promozione in Ligue 1 ...