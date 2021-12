Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale contro la vittoria di Arisa: ecco la reazione su Instagram (FOTO) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ballando con le Stelle ha visto trionfare per questa edizione Arisa e il ballerino Vito Coppola. Il risultato finale non è andato giù a molti, fra cui Simone Di Pasquale. Su Instagram, il noto coreografo, ha spiegato i motivi della sua reazione. Leggi anche: Ballando con le Stelle, Morgan furioso: «Ho vinto io», poi stoccata… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021)con leha visto trionfare per questa edizionee il ballerino Vito Coppola. Il risultato finale non è andato giù a molti, fra cuiDi. Su, il noto coreografo, ha spiegato i motivi della sua. Leggi anche:con le, Morgan furioso: «Ho vinto io», poi stoccata… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - riccardinho_18 : droppatemi il video di allegri a ballando con le stelle lesti - giacomo1994_ : @AndreaPintore5 Le foto di Allegri a Ballando con le stelle mi fanno morire ababahhahaha -