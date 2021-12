Aumenti in bolletta da Gennaio, al via gli aiuti: rateizzazione, azzeramento oneri, ammortizzazione al 100%. (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mentre si avvicina l’aggiornamento trimestrale delle bollette di luce e gas, aumentano anche le richieste di rateizzazione per le imprese. Ecco come potrebbe funzionare questa soluzione e quali sono gli interventi delineati dal Governo per affrontare i rincari del 2022. Aumenti in bolletta per luce e gas, come funziona la proposta di rateizzazione per le imprese L’aggiornamento da parte dell’Autorità Arera sarebbe atteso per il 28 dicembre e riguarderà i prezzi delle bollette di luce e gas per il prossimo trimestre, da Gennaio a marzo 2022. L’esecutivo sarebbe già al lavoro per definire la possibilità di aiuti non solo alle famiglie ma anche alle aziende. Lo strumento potrebbe essere quello della rateizzazione. Una soluzione analoga è già stata predisposta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mentre si avvicina l’aggiornamento trimestrale delle bollette di luce e gas, aumentano anche le richieste diper le imprese. Ecco come potrebbe funzionare questa soluzione e quali sono gli interventi delineati dal Governo per affrontare i rincari del 2022.inper luce e gas, come funziona la proposta diper le imprese L’aggiornamento da parte dell’Autorità Arera sarebbe atteso per il 28 dicembre e riguarderà i prezzi delle bollette di luce e gas per il prossimo trimestre, daa marzo 2022. L’esecutivo sarebbe già al lavoro per definire la possibilità dinon solo alle famiglie ma anche alle aziende. Lo strumento potrebbe essere quello della. Una soluzione analoga è già stata predisposta ...

