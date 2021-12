Aumentano i casi di Covid ad Anzio, sono 670 i positivi: il bollettino del 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anzio – Aumentano i casi di Covid-19 ad Anzio. Dai 471 positivi della settimana scorsa i contagi sono aumentati a 670 in 7 giorni. “L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono aumentati a 670, con 16 ricoverati presso strutture ospedaliere”, si legge nel bollettino di oggi 22 dicembre. “Vista la delicata situazione sul territorio si invita la cittadinanza alla rigorosa osservanza delle misure anticontagio e ad aderire alla campagna di vaccinazione in corso”, conclude nel comunicato il sindaco Candido De Angelis. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di-19 ad. Dai 471della settimana scorsa i contagiaumentati a 670 in 7 giorni. “L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmenteal coronavirusaumentati a 670, con 16 ricoverati presso strutture ospedaliere”, si legge neldi oggi 22. “Vista la delicata situazione sul territorio si invita la cittadinanza alla rigorosa osservanza delle misure anticontagio e ad aderire alla campagna di vaccinazione in corso”, conclude nel comunicato il sindaco Candido De Angelis. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

