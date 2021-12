Auguri di Buon Natale 2021 | 10 frasi famose per augurare buone feste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manca veramente poco al. Certo, saranno giorni di festa ancora diversi per via della pandemia che tutti noi stiamo affrontando. Ma ecco quindi che in ‘nostro aiuto’ arrivano le miglioridiperda inviare su WhatsApp, Instagram, Facebook e altri social: un modo per sentirci vicini anche se distanti.di, aforismi e citazioni Archiviato il problema dei regali di, ora è il momento di trovare le miglioridiper. Tantissime persone sono alle ricerca di...