Aubameyang | la Juventus valuta il prestito

Advertising

iamStifler2020 : RT @TransferNewsCen: Juventus are interested in Arsenal striker Pierre-Emerick Aubameyang. (Tuttosport) - TheBitlandPrinc : #Aubameyang mi è sempre piaciuto ma è una testa matta e non so se con noi possa finire male. Dal punto di vista del… - Giorg_Fo : @NicoSchira Ma come non doveva andare alla Juventus? Insieme a Martial ed Aubameyang? - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Secondo quanto riportato da @tuttosport, la Juventus starebbe pensando a Pierre-Emerick Aubameyang per il reparto offensi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Juventus, idea Aubameyang in prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Aubameyang Juventus

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come confermano anche da ' Tribal Football' , lasarebbe molto vicina a chiuderedall'Arsenal, giocatore che nei tempi recenti non gode ...è certamente in uscita dall' Arsenal : i rapporti col club si sono incrinati e col ... È anche vero però che le voci più quotate danno il gabonese vicino allaARSENAL want to use next month’s Africa Cup of Nations as a period to reset relations with Pierre-Emerick Aubameyang. The star striker is smarting after being stripped of the captaincy for ...Juventus needs a striker and Arsenal man, Pierre-Emerick Aubameyang, needs a new club. As their needs meet, both ...