Attesa per la cabina di regia: mascherine Ffp2 anche all'aperto, terza dose dopo 3/4 mesi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dovrà decidere le nuove misure per fronteggiare la pandemia. Si parla di diminuire i tempi di validità del Green pass. Si sta valutando di estendere in alcune situazioni il tampone anche ai vaccinati Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dovrà decidere le nuove misure per fronteggiare la pandemia. Si parla di diminuire i tempi di validità del Green pass. Si sta valutando di estendere in alcune situazioni il tamponeai vaccinati

Advertising

Tg3web : Attesa per la Cabina di regia di domani, che dovrà adottare nuove misure di contrasto alla pandemia. 'Decideremo in… - matteorenzi : Basta chiacchiere inutili sul Quirinale. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati… - elio_vito : Oggi ho incontrato gli amici di @ActionAidItalia per discutere della necessaria riforma della cittadinanza, attesa… - Signor_Chester : @Kapparar1 Attribuzione di morti covid anche per gli incidenti stradali? Oppure criminali cosiddetti medici che non… - LauraA935 : RT @pre_lemi__: In trepidante attesa per i Prelemi ?? #guessmyage #prelemi -