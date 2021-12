Atletica, Mei “Con le medaglie di Tokyo cambiata la nostra dimensione” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei traccia un bilancio del trionfale 2021 con cinque ori olimpici e si proietta verso il 2022. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana diLeggera Stefano Mei traccia un bilancio del trionfale 2021 con cinque ori olimpici e si proietta verso il 2022. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” Il Tempo Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” ROMA (ITALPRESS) – “Con i cinque ori olimpici abbiamo alzato l’asticella e nel futuro prossimo può esserci il rischio di avere l’impressione che manchi qualcosa, ma i ragazzi hanno preso coscienza del ...

Lutto: è scomparso Pietro Crementi Si è spento nella giornata di domenica Pietro Crementi, storico direttore di gara della 100 km del Passatore, all’età di 90 anni nella sua Faenza (Ravenna). Tra i membri fondatori della società organi ...

