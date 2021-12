Atletica, Larissa Iapichino: “In pedana il 22 gennaio ad Ancona” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv: in particolare gli ori di Tamberi, di Jacobs e della staffetta mi hanno fatto perdere almeno dieci anni di vita ognuno. Nel 2022 vedrete un’atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi: debutto il 22 gennaio ad Ancona”. La strada per la prossima stagione di Larissa Iapichino è già tracciata: la saltatrice azzurra, primatista italiana indoor, esordirà tra un mese sulla pedana del Palaindoor dove quest’anno è atterrata al 6,91 del record del mondo under 20 nel lungo. L’azzurra delle Fiamme Gialle ha svelato i propri programmi nell’ultima puntata dell’anno del talk di Atletica TV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ospite insieme al papà e allenatore Gianni ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv: in particolare gli ori di Tamberi, di Jacobs e della staffetta mi hanno fatto perdere almeno dieci anni di vita ognuno. Nel 2022 vedrete un’atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi: debutto il 22ad”. La strada per la prossima stagione diè già tracciata: la saltatrice azzurra, primatista italiana indoor, esordirà tra un mese sulladel Palaindoor dove quest’anno è atterrata al 6,91 del record del mondo under 20 nel lungo. L’azzurra delle Fiamme Gialle ha svelato i propri programmi nell’ultima puntata dell’anno del talk diTV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana diLeggera, ospite insieme al papà e allenatore Gianni ...

