Atletica, come sta Larissa Iapichino? Annunciata la data del rientro: "Mi ributto nella gabbia dei leoni. Le Olimpiadi…" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Larissa Iapichino ha passato sei mesi difficili dopo l'infortunio alla caviglia rimediato ai Campionati Italiani Assoluti: era fine luglio, a Rovereto dovette fare i conti con un problema fisico che le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Va ricordato che poco prima la toscana aveva cambiato l'allenatore e aveva deciso di affidarsi al papà Gianni Iapichino, che in passato aveva allenato anche la mamma Fiona May. La figlia d'arte è tornato a parlare ai microfoni del canale federale Atletica Tv e ha annunciato la data del suo ritorno in gara: 22 gennaio ad Ancona, proprio sulla pedana in cui lo scorso inverno saltò 6.91 metri, eguagliando il record italiano al coperto della madra e timbrando il primato mondiale under 20 nel salto in lungo. Dopo il debutto del 22 gennaio, ...

